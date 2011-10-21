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القذافي اثناء القبض عليه: "حرام عليكم"

  • 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

اظهر شريط تناقلته مواقع الانترنت قيام مقاتلي المجلس الانتقالي بسحب القذافي وهو على قيد الحياة قبل وفاته بمدة قصيرة، وكان القذافي يردد متوجهاً للمقاتلين الذين كانوا يمسكون به: "حرام عليكم".

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