القذافي اثناء القبض عليه: "حرام عليكم"

اظهر شريط تناقلته مواقع الانترنت قيام مقاتلي المجلس الانتقالي بسحب القذافي وهو على قيد الحياة قبل وفاته بمدة قصيرة، وكان القذافي يردد متوجهاً للمقاتلين الذين كانوا يمسكون به: "حرام عليكم".

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