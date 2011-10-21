القذافي اثناء القبض عليه: "حرام عليكم"

اظهر شريط تناقلته مواقع الانترنت قيام مقاتلي المجلس الانتقالي بسحب القذافي وهو على قيد الحياة قبل وفاته بمدة قصيرة، وكان القذافي يردد متوجهاً للمقاتلين الذين كانوا يمسكون به: "حرام عليكم".
ولا تستطيع بي بي سي عرض جميع اللقطات لبشاعتها.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
اظهر شريط تناقلته مواقع الانترنت قيام مقاتلي المجلس الانتقالي بسحب القذافي وهو على قيد الحياة قبل وفاته بمدة قصيرة، وكان القذافي يردد متوجهاً للمقاتلين الذين كانوا يمسكون به: "حرام عليكم".
ولا تستطيع بي بي سي عرض جميع اللقطات لبشاعتها.