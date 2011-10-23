قتل المئات جراء زلزال قوته سبع درجات وستة أعشار الدرجة على مقياس ريختر ضرب مدينة فان التركية القريبة من الحدود الايرانية يوم الاحد ما أسفر عن انهيار عدد كبير من المباني. وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة قرابة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش على عمق نحو مائة كيلومتر تحت سطح الأرض. الجدير بالذكر ان الزلزال اسفر عن سقوط بعض المباني في وسط المدينة وحاول رجال الانقاذ الوصول للاشخاص الموجودين تحت حطام احد المباني من اجل انتشالهم وفقا لوكالة الانباء التركية.
زلزال في تركيا بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر
- 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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