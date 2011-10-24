دخلت ليبيا يوم أمس مرحلة جديدة في تاريخها بعد إعلانها رسمياً تحريرها بالكامل عقب ثمانية اشهر من القتال العنيف مع القوات الموالية لنظام العقيد معمر القذافي. رضا الماوي حضر الإعلان في مدينة بنغازي ورصد أول ملامح الدولة الحديثة التي اعلنها المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.
ليبيا: إعلان التحرير وظهور ملامح الدولة الجديدة
- 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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