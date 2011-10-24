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ليبيا: إعلان التحرير وظهور ملامح الدولة الجديدة

  • 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

دخلت ليبيا يوم أمس مرحلة جديدة في تاريخها بعد إعلانها رسمياً تحريرها بالكامل عقب ثمانية اشهر من القتال العنيف مع القوات الموالية لنظام العقيد معمر القذافي. رضا الماوي حضر الإعلان في مدينة بنغازي ورصد أول ملامح الدولة الحديثة التي اعلنها المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.