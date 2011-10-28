اكثر من سبعة اشهر مرت على بدء الاحتجاجات في سورية ومازالت تتواصل بزخم يزداد بشكل خاص في ايام الجمع. عبد الصمد بن جودة تابع احدى هذه الجمع - جمعة احرار الجيش يوم الرابع عشر من اكتوبر تشرين اول - ليرسم صورة ليوم كامل من ايام الاحتجاجات واعد هذا التحقيق.
" يوم في سورية"
- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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