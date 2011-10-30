ليبيا: مسؤولو سرت يتعهدون بتوفير الأمان للعائدين

تعرضت مدينة سرت الليبية لدمار شديد من جراء المعارك الطاحنة التي دارت بين كتائب الثوار والقوات الموالية لمعمر القذافي. رضا الماوي دخل المدينة واستطلع الأوضاع الإنسانية فيها وتساءل عن إمكانية عودة أنصار القذافي النازحين من سرت إلى مدينتهم من جديد.