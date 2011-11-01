أ.ف.ب: دمشق ترد اليوم على المبادرة العربية

قال وزيرالخارجية الجزائري مراد مدلسي، انه تم التوصل الى اتفاق مع الوفد السوري خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية في الدوحة. من جانبها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي رفيع المستوى في الجامعة العربية ان دمشق ستعطي اليوم الثلاثاء ردا نهائيا الى المسؤولين القطريين على المبادرة العربية. وأضاف الدبلوماسي ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم طلب الاثنين تعديلات على المبادرة العربية وتمت الموافقة على بعض التعديلات الطفيفة.