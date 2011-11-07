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تايلاند: تخوف من تفاقم أزمة الفيضانات

  • 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

يحاول سكان العاصمة التايلندية بانكوك مواصلة حياتهم الطبيعية رغم ان الفيضانات شلت حركة المواصلات في المنطقة التي تشهد عادة ازدحاما واسعا. ويتخوف ان تصل المياه الى داخل المصانع في المنطقة الصناعية وسط العاصمة حيث هناك تسعين مصنعا مهددا بالخطر. ويشكو بعض السكان من تباطؤ الحكومة في اتخاذ الحلول اللازمة للتخفيف من حجم الاضرار.