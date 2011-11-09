بدأ تشغيل انبوب الغاز نورد ستريم الطريق البحرية الجديدة لنقل الغاز بين روسيا وأوروبا مرورا ببحر البلطيق. وافتتحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ورئيسا وزراء فرنسا وهولندا والمفوض الاوروبي للطاقة، رمزيا توربينات اول ممر في الانبوب المعدني. وسيقلل هذا الانبوب من اعتماد روسيا على شبكة الانابيب المارة باوكرانيا، التي دأب الاوكرانيون على اغلاقها كلما نشب نزاع حول الغاز بينهم وبين موسكو.
بدء تشغيل انبوب الغاز نورد ستريم بين روسيا واوروبا
- 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
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