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تركيا: كاميرات المراقبة تصور وقوع الزلزال

  • 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

أظهرت لقطات تم تسجيلها عبر كاميرات المراقبة (سي سي تي في) اللحظات الأولية لوقوع الزلزال الذي ضرب محافظة أدرميت الواقعة شرقي تركيا مساء الأربعاء، وأودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل.