تركيا: كاميرات المراقبة تصور وقوع الزلزال

أظهرت لقطات تم تسجيلها عبر كاميرات المراقبة (سي سي تي في) اللحظات الأولية لوقوع الزلزال الذي ضرب محافظة أدرميت الواقعة شرقي تركيا مساء الأربعاء، وأودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل.