كوبا الاشتراكية والسيارات الامريكية القديمة

من أهم ما تشتهر كوبا هو السيارات الامريكية القديمة التي لا تزال تشغل حيزا من حركة السير في شوراع العاصمة هافانا...ولكن رياح التغيير كما يبدو بدأت تهب في كوبا. فجزء من الاصلاحات الاقتصادية التي وافق عليها الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، سيسمح للتجار ببيع وشراء السيارات. ما يعني ان هذه الاصلاحات ستكون بداية النهاية لتلك السيارات الامريكية الكلاسيكية على الجزيرة الكوبية.