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كوبا الاشتراكية والسيارات الامريكية القديمة

  • 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

من أهم ما تشتهر كوبا هو السيارات الامريكية القديمة التي لا تزال تشغل حيزا من حركة السير في شوراع العاصمة هافانا...ولكن رياح التغيير كما يبدو بدأت تهب في كوبا. فجزء من الاصلاحات الاقتصادية التي وافق عليها الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، سيسمح للتجار ببيع وشراء السيارات. ما يعني ان هذه الاصلاحات ستكون بداية النهاية لتلك السيارات الامريكية الكلاسيكية على الجزيرة الكوبية.