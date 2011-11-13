من أهم ما تشتهر كوبا هو السيارات الامريكية القديمة التي لا تزال تشغل حيزا من حركة السير في شوراع العاصمة هافانا...ولكن رياح التغيير كما يبدو بدأت تهب في كوبا. فجزء من الاصلاحات الاقتصادية التي وافق عليها الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، سيسمح للتجار ببيع وشراء السيارات. ما يعني ان هذه الاصلاحات ستكون بداية النهاية لتلك السيارات الامريكية الكلاسيكية على الجزيرة الكوبية.
كوبا الاشتراكية والسيارات الامريكية القديمة
- 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو