انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من برنامج حواري سياسي على شاشاة لبنانية تواجه خلاله الضيفان بعنف. وقد اثار المشهد فضولا واستياء عند كثيرين ممن اعتبروه تدنيا في مستوى الحوار السياسي.
موقف المشاهدين تجاه شجار السياسيين في البرامج الحوارية
- 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
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