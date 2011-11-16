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موقف المشاهدين تجاه شجار السياسيين في البرامج الحوارية

  • 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من برنامج حواري سياسي على شاشاة لبنانية تواجه خلاله الضيفان بعنف. وقد اثار المشهد فضولا واستياء عند كثيرين ممن اعتبروه تدنيا في مستوى الحوار السياسي.