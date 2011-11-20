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رهبان بوذيون ينتحرون حرقا احتجاجا على الحكم الصيني

  • 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار حرقا من قبل الرهبان البوذيين احتجاجا على قسوة السلطات الصينية معهم. ويفر العديد منهم إلى الهند حيث يمكث زعيمهم الروحي الدالاي لاما.