رهبان بوذيون ينتحرون حرقا احتجاجا على الحكم الصيني

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار حرقا من قبل الرهبان البوذيين احتجاجا على قسوة السلطات الصينية معهم. ويفر العديد منهم إلى الهند حيث يمكث زعيمهم الروحي الدالاي لاما.