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انتخابات إسبانيا: فوز اليمين المحافظ

  • 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

أعلن ماريانو راخوي رئيس الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد ومُني الاشتراكيون فيها بهزيمة غير مسبوقة. وطلب راخوي من مؤيديه عدم توقع معجزات فيما يتعلق بتعامل إسبانيا مع أزمة الديون السيادية ونسبة البطالة التي تجاوزت عشرين في المئة. وتعتبر إسبانيا خامس دولة في منطقة اليورو تعصف أزماتها الاقتصادية بحكومتها بعد اليونان وإيطاليا والبرتغال وأيرلندا.