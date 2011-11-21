أعلن ماريانو راخوي رئيس الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد ومُني الاشتراكيون فيها بهزيمة غير مسبوقة. وطلب راخوي من مؤيديه عدم توقع معجزات فيما يتعلق بتعامل إسبانيا مع أزمة الديون السيادية ونسبة البطالة التي تجاوزت عشرين في المئة. وتعتبر إسبانيا خامس دولة في منطقة اليورو تعصف أزماتها الاقتصادية بحكومتها بعد اليونان وإيطاليا والبرتغال وأيرلندا.
انتخابات إسبانيا: فوز اليمين المحافظ
- 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
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