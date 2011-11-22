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تونس:الاحزاب الرئيسية اتفقت على تقاسم السلطة

  • 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

اتفقت الاحزاب الرئيسية الثلاثة فى تونس على تقاسم السلطة بعد الانتخابات الاخيرة التى شهدتها البلاد. وبموجب الاتفاق يتولى منصف المرزوقي منصب رئاسة الجمهورية بينما تسند رئاسة الوزراء لحمادي الجبالي .