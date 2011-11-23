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ناسا ورحلة جديدة للبحث عن حياة على المريخ

  • 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

كشفت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا عن أحدث مهمات البحث عن حياة على المريخ. ومن المنتظر أن تقلع المركبة الفضائية باتجاه مقصدها البعيد السبت المقبل