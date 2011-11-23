كشفت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا عن أحدث مهمات البحث عن حياة على المريخ. ومن المنتظر أن تقلع المركبة الفضائية باتجاه مقصدها البعيد السبت المقبل
ناسا ورحلة جديدة للبحث عن حياة على المريخ
- 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
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