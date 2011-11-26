بي بي سي في حمص بشكل سري

تمكنت بي بي سي من مرافقة عناصر في الجيش السوري الحر الذي يقول انه يحمي المتظاهرين المطالبين باسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد . ويتكون الجيش السوري الحر من معارضين وعسكريين انشقوا عن الجيش السوري. ويطالب المنشقون المجتمع الدولي بفرض مناطق حظر للطيران واقامة مناطق امنة بالقرب من الحدود التركية. وقد تمكن مراسل البي بي سي بول وود والمصور فريد سكوت من عبور الحدود السورية من لبنان بشكل سري وامضيا اسبوعا في حمص وهما اول مراسلين استطاعا تغطية نشاطات الجيش السوري الحر داخل الاراضي السورية..