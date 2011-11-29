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الخرطوم تطرد السفير الكيني وتسحب سفيرها في نيروبي

  • 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

طلبت السودان من السفير الكيني في الخرطوم مغادرة الاراضي السودانية بعد اصدار قاض كيني مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية. وامهلت السلطات السودانية سفير كينيا في الخرطوم اثنتين وسبعين ساعة قبل مغادرة الاراضي السودانية كما سحبت سفيرها في العاصمة الكينية.