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الأمم المتحدة: 34 مليون مصاب بفيروس في الإيدز

  • 1 ديسمبر/ كانون الأول 2011

في مناسبة اليوم العالمي للإيدز شهد العديد من العواصم تكثيفا للجهود الدولية والمحلية من أجل مكافحة المرض. الأمم المتحدة أعلنت أن أربعة وثلاثين مليون شخص مصابون بالفيروس بزيادة سبعة عشر في المائة في العقد الأخير.