الأمم المتحدة: 34 مليون مصاب بفيروس في الإيدز

في مناسبة اليوم العالمي للإيدز شهد العديد من العواصم تكثيفا للجهود الدولية والمحلية من أجل مكافحة المرض. الأمم المتحدة أعلنت أن أربعة وثلاثين مليون شخص مصابون بالفيروس بزيادة سبعة عشر في المائة في العقد الأخير.