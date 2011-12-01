في مناسبة اليوم العالمي للإيدز شهد العديد من العواصم تكثيفا للجهود الدولية والمحلية من أجل مكافحة المرض. الأمم المتحدة أعلنت أن أربعة وثلاثين مليون شخص مصابون بالفيروس بزيادة سبعة عشر في المائة في العقد الأخير.
الأمم المتحدة: 34 مليون مصاب بفيروس في الإيدز
- 1 ديسمبر/ كانون الأول 2011
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