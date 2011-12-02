قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن سبعة اشخاص قتلوا برصاص القوات الحكومية في حمص وادلب . وشهدت الجمعة مظاهرات واسعة في محافظات درعا وريف دمشق وحمص وحماة ودير الزور وادلب وحلب وغيرها. وطالب المتظاهرون بإقامة منطقة عازلة لحماية السوريين من والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها النظام السوري. وكانت تركيا قد لوّحت بإمكانية إقامة منطقة عازلة في سوريا لكنها اشترطت تفويضا دوليا. هذا واتهمت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحد النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" واعتبرت دمشق ان اللجنة الدولية تتعامل مع الملف السوري بمعايير.
سورية: قتلى في مظاهرات جمعة المنطقة العازلة مطلبنا
- 2 ديسمبر/ كانون الأول 2011
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