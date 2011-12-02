بمناسبة اليوم العالمي للايدز اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما عن مبادرة جديدة لتكثيف جهود مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة في الولايات المتحدة كما شدد على مواصلة بلاده دعمها لمواجهة الفيروس حول العالم،و تشير الاحصاءات الى ان اكثر من مليون شخص مصابين بالايدز في الولايات المتحدة ،نسبة كبيرة منهم من الاميركيين من اصول افريقية.
أوباما يعلن عن مبادرة جديدة لمكافحة الايدز
- 2 ديسمبر/ كانون الأول 2011
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