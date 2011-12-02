جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أوباما يعلن عن مبادرة جديدة لمكافحة الايدز

  • 2 ديسمبر/ كانون الأول 2011

بمناسبة اليوم العالمي للايدز اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما عن مبادرة جديدة لتكثيف جهود مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة في الولايات المتحدة كما شدد على مواصلة بلاده دعمها لمواجهة الفيروس حول العالم،و تشير الاحصاءات الى ان اكثر من مليون شخص مصابين بالايدز في الولايات المتحدة ،نسبة كبيرة منهم من الاميركيين من اصول افريقية.