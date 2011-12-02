مشاهدات مواطن يمني لأزمة الكهرباء

تعد الطاقة الكهربائية مشكلة للعديد من اليمنيين فما أن يحل الليل على مدينة ذمار اليمنية حتى تتحول إلى مدينة أشباح لا يسمع فيها إلا أصوات مولدات الكهرباء كما يصفها لنا المواطن اليمني علي المراني والذي أرسل لنا تقرير مصور يعكس فيه حال المدينة وذلك ضمن مشاركة بعث بها الى بي بي سي عربي.

وحسب المشاركة فأن التيار الكهربائي يصل إلى سكان مدينته ذمار بمعدل اربع ساعات في اليوم فيما توقفت مولدات الكهرباء الخاصة عن العمل بسبب ازمة الوقود.

يضيف علي المراني أن تأثير انقطاع الكهرباء ينعكس على كافة قطاعات الحياة وأن اليمن يمر بأزمة طاقة صعبة.