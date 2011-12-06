ناسا تؤكد العثور على كوكب شبيه بكوكب الأرض

أكدت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية (ناسا) وجود كوكب شبيه بالأرض، خارج المجموعة الشمسية، حيث يمكن العثور على مياه سائلة.

وأطلق على الكوكب الجديد (كيبلر بي 22 ) ويفوق حجمه الأرض بمقدار 2.4 مرة. وتبلغ درجة الحرارة عليه 22 درجة مئوية.

ولكن لا يعرف فريق العلماء ما إذا كان الكوكب يتكون بالأساس من صخور أم غازات أم سوائل.

وخلال مؤتمر أعلنت فيه هذه النتائج، قال فريق المنظار الفضائي "كيبلر" إنهم رصدوا نحو 1094 جسما جديدا يمكن أن تكون كواكب مما يعني زيادة ما يعتقد خبراء ناسا أنها عوالم بعيدة محتملة.

ويأتي كوكب "كيبلر 22 بي" بين 54 جسما تم رصدها في مواقع تجعلها صالحة للحياة أثناء دورانها حول نجومها، وهي ما تعرف بـ"دائرة الحياة".

ومن المحتمل تأكيد اكتشاف المزيد من هذه الكواكب الشبيهة بالأرض في المستقبل القريب، على الرغم من أن إعادة تعريف ما يعرف بـ"دائرة الحياة" خفض العدد إلى 48 جسما مرشحا لنيل تسمية كوكب، عشرة منها في حجم الأرض.