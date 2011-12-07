صورجديدة تكشف أنشطة القشرة الأرضية للمحيط الهادئ

كشف العلماء في جامعتي أكسفورد ودورام البريطانيتين عن صور تم التقاطها بالموجات الصوتية للنشاط الجيولوجي في القشرة الأرضية تحت مياه المحيط الهادئ. وتسهم هذه الأبحاث في تفسير ظواهر طبيعية كالبراكين والزلازل وموجات المد العالي (التسونامي).