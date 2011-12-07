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صورجديدة تكشف أنشطة القشرة الأرضية للمحيط الهادئ

  • 7 ديسمبر/ كانون الأول 2011

كشف العلماء في جامعتي أكسفورد ودورام البريطانيتين عن صور تم التقاطها بالموجات الصوتية للنشاط الجيولوجي في القشرة الأرضية تحت مياه المحيط الهادئ. وتسهم هذه الأبحاث في تفسير ظواهر طبيعية كالبراكين والزلازل وموجات المد العالي (التسونامي).