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شباب في بغداد يعبرون عن انفسهم بموسيقى "الراب"

  • 11 ديسمبر/ كانون الأول 2011

موسيقى الراب شقت طريقها نحو بغداد، فقد لجأ اليها بعض الشباب هناك للتعبير عما يشعرون به ازاء مايجري من احداث في بلدهم.