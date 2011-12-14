في مدينة "لييج" البلجيكية، أسفر هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية عن مصرع ستة اشخاص على الأقل وإصابة أكثر من خمسة وسبعين آخرين بجروح. وقال شاهد لبي بي سي إن رجلا في الأربعينيات من العمر ألقى من سطح أحد المباني عددا من القنابل اليدوية على ساحة مكتظة بالناس بوسط "لييج" قبل أن يقتل نفسه.
بلجيكا: مقتل 6 وإصابة 75 في هجوم مسلح على مدنيين
- 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011
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