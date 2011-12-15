مصر:اقبال نسائي فى أسوان على التصويت في الانتخابات

تميز اليوم الانتخابي للمرحلة الثانية للانتخابات التشريعية المصرية في محافظة أسوان، بإقبال نسائي كبير، وسط تنافس الاحزاب على كسب اصوات الناخبين بادراج مرشحين منتمين الى كبريات القبائل . من اسوان، موفدنا عمرو جميل والتقرير التالي