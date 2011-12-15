تميز اليوم الانتخابي للمرحلة الثانية للانتخابات التشريعية المصرية في محافظة أسوان، بإقبال نسائي كبير، وسط تنافس الاحزاب على كسب اصوات الناخبين بادراج مرشحين منتمين الى كبريات القبائل . من اسوان، موفدنا عمرو جميل والتقرير التالي
مصر:اقبال نسائي فى أسوان على التصويت في الانتخابات
- 15 ديسمبر/ كانون الأول 2011
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