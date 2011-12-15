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هل تكون السعودية إحدى محطات "الربيع العربي"

  • 15 ديسمبر/ كانون الأول 2011

هل المملكة العربية السعودية محصنة من التغيير اجتماعيا كان أم سياسيا؟ فثورة التغيير الشبابية التي تجتاح العالم العربي أثبتت قدرتها على عبور الحدود الجغرافية ووصلت إلى جوار المملكة، بل ووجدت صداها لدى شريحة من الشباب السعودي. إلا أن مفكرين سعوديين يستبعدون أن تكون الرياض المحطة المقبلة للثورات العربية المتنقلة.