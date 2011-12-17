بينما تنهمك الولايات المتحدة الاميركية لإكمال سحب قواتها من العراق تمكنت إدارة الإمداد فى الميدان من سحب تسعة وتسعين فى المائة من الآليات العسكرية التي استخدمت فى الحرب وتم تجميعها فى الموقع ثمانية وخمسين فى الكويت.
الكويت: تجميع آليات عسكرية امريكية في الموقع 58
- 17 ديسمبر/ كانون الأول 2011
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