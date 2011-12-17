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الكويت: تجميع آليات عسكرية امريكية في الموقع 58

  • 17 ديسمبر/ كانون الأول 2011

بينما تنهمك الولايات المتحدة الاميركية لإكمال سحب قواتها من العراق تمكنت إدارة الإمداد فى الميدان من سحب تسعة وتسعين فى المائة من الآليات العسكرية التي استخدمت فى الحرب وتم تجميعها فى الموقع ثمانية وخمسين فى الكويت.