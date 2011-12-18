رحيل الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل

توفي الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل عن عمر يناهز الخامسة والسبعين، بعد صراع طويل مع المرض.

وعرف الكاتب المسرحي المعارض بنشاطه السياسي في المرحلة التي سبقت انهيار المنظومة الاشتراكية، ليصبح أول رئيس منتخب لجمهورية التشيك بعد انهيار النظام.

وقالت مساعدة هافيل سابينا دانتشكوفا إنه فارق الحياة صباح الأحد في منزله الريفي شمالي جمهورية التشيك.

وشهد هافيل خلال فترة رئاسته المراحل الأولى لانتقال بلاده الى الديمقراطية والاقتصاد الحر، وكذلك انقسام ما كان يعرف سابقا باسم "تشيكوسلوفاكيا" عام 1993سلميا الى بلدين مستقلين هما جمهورية التشيك وسلوفاكيا