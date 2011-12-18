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الاحتفال بالذكرى الاولى للثورة التونسية

  • 18 ديسمبر/ كانون الأول 2011

احتفل التونسيون بالذكرى الاولى لاندلاع شرارة الثورة التى اطاحت بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. واحتشد الالاف فى قلب العاصمة التونسية لتدشين الذكرى بحضور المسئولين واعضاء البرلمان.