اردوغان يتهم فرنسا بارتكاب ابادة جماعية في الجزائر

إتهم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، باللعب على مشاعر كراهية المسلمين والأتراك في الغرب بعد اقرار الجمعية العامة الفرنسية لمشروع قانون يجرم انكار ما يعرف بإبادة الأرمن إبان حكم الدولة العثمانية، كما اتهم اردوغان فرنسا بارتكاب إبادة في الجزائر.