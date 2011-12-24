اليمن: إطلاق نار على مسيرة "الحياة"

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب المئات من المشاركين في التظاهرة المعروفة باسم "مسيرة الحياة" جراء إطلاق الرصاص عليهم من قبل قوات الأمن ومسلحين يعتقد أنهم من أنصار علي عبد الله صالح. ورغم ستة حواجز أمنية في طريقها تمكن المشاركون في المسيرة من الوصول إلى ساحة التغيير في قلب العاصمة صنعاء.