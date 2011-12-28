توقيع مذكرة تفاهم لنقل اعضاء مجاهدي خلق خارج العراق

وقع العراق والأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنظم نقل اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من معسكر أشرف إلى مكان آخر في العراق كخطوة من أجل إعادة توطينهم خارج العراق. من جانب آخر تجمع المئات من الايرانيين الذين قدموا من بلدهم للاعتصام على ابواب معسكر اشرف متهمين قيادة مجاهدي خلق باحتجاز اقربائهم الراغبين بترك المنظمة والمعسكر.