وقع العراق والأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنظم نقل اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من معسكر أشرف إلى مكان آخر في العراق كخطوة من أجل إعادة توطينهم خارج العراق. من جانب آخر تجمع المئات من الايرانيين الذين قدموا من بلدهم للاعتصام على ابواب معسكر اشرف متهمين قيادة مجاهدي خلق باحتجاز اقربائهم الراغبين بترك المنظمة والمعسكر.
توقيع مذكرة تفاهم لنقل اعضاء مجاهدي خلق خارج العراق
- 28 ديسمبر/ كانون الأول 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو