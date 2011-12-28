رئيس وفد المراقبين يقول إن الوضع في حمص لا يثير الفزع

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن تسعة عشر شخصا قتل برصاص قوات الأمن والجيش في عدة مناطق أغلبهم في حمص، هذا في وقت أكد رئيس وفد المراقبين العرب مصطفى دابي ان الوضع في مدينة حمص المضطربة لا يثير الفزع. وقال دابي ان الوضع في المدينة هادئ وليس هناك اشتباكات، مشيرا الى ان الوفد سيزور مدنا مضطربة أخرى مثل درعا وحماه وادلب. ودعت روسيا السلطات السورية الى منح المراقبين العرب أقصى درجات حرية الحركة.