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تحطيم الرقم القياسي لأكبر مسيرة على الدراجات الهوائية

  • 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011

حطم التايوانيون الرقم القياسي لاكبر مسيرة على الدراجات الهوائية حيث شارك اكثر من مئة الف دراج في تجمع لاحياء الذكرى المئوية لتاسيس البلاد.