حطم التايوانيون الرقم القياسي لاكبر مسيرة على الدراجات الهوائية حيث شارك اكثر من مئة الف دراج في تجمع لاحياء الذكرى المئوية لتاسيس البلاد.
تحطيم الرقم القياسي لأكبر مسيرة على الدراجات الهوائية
- 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011
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