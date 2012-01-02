بدأت في بريطانيا حملة حكومية لتشجيع الأكل الصحي مع انطلاق العام الجديد وذلك بتوزيع منشورات لوجبات غير مكلفة. وتهدف هذه الحملة الى إقناع البريطانيين بأن اعداد الوجبات الصحية ليس بالامر الصعب. وقد شهدت أسعار المواد الغ\ائية ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
بريطانيا: حملة حكومية لتشجيع الوجبات الصحية
- 2 يناير/ كانون الثاني 2012
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو