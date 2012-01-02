بريطانيا: حملة حكومية لتشجيع الوجبات الصحية

بدأت في بريطانيا حملة حكومية لتشجيع الأكل الصحي مع انطلاق العام الجديد وذلك بتوزيع منشورات لوجبات غير مكلفة. وتهدف هذه الحملة الى إقناع البريطانيين بأن اعداد الوجبات الصحية ليس بالامر الصعب. وقد شهدت أسعار المواد الغ\ائية ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.