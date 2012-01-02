تقرير:ارتفاع عدد القتلى المدنيين في العراق ل‍ 2011

جاء في دراسة نشرتها منظمة (Iraq Body Count) غير الحكومية يوم الاثنين ان عدد المدنيين الذي سقطوا في اعمال عنف بالعراق في عام 2011 سجل ارتفاعا ضئيلا مقارنة بالعام الذي سبقه.

وجاء في التقرير الذي تنشره المنظمة سنويا ان 4095 مدنيا قتلوا جراء اعمال العنف في عام 2011 مقارنة بـ3976 في عام 2010.

وبذا يرتفع عدد المدنيين الذين قتلوا جراء اعمال العنف في العراق منذ الغزو والاحتلال الامريكي عام 2003 الى اكثر من 144 الف قتيل.

وقالت المنظمة في تصريح "كان عدد الضحايا المدنيين في العراق في عام 2011 مساويا تقريبا لعددهم في عام 2010، مما يعني ان وتيرة القتل في العراق لم تنخفض منذ عام 2009. وما زال بحكم المجهول التأثير الذي سيتركه انسحاب القوات الامريكية من العراق على مستوى الخسائر في صفوف المدنيين."

وكانت آخر القوات الامريكية قد انسحبت من العراق في الثامن عشر من الشهر الماضي.

وبعد ساعات فقط من مغادرة آخر جندي امريكي ارض العراق، اشعل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فتيل ازمة سياسية خطيرة عندما اعلن عن صدور مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة ضلوعه "باعمال ارهابية."

وكان اخطر ما شهده العراق من هجمات قد وقع في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، عندما شن مسلحون سلسلة منسقة من الهجمات فتكت بـ 72 شخصا على الاقل واصابت 200 على الاقل بجروح.

يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد اعلنت ان عدد القتلى المدنيين في عام 2011 بلغ 1578 حسب احصاءات وزارة الصحة.