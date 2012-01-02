اسرائيل: الفصل بين الجنسين في الحافلة

قامت مجموعة من المتظاهرين بالاحتجاج على جلوس النساء في المقاعد الخلفية للحافلة في بعض احياء تل ابيب والقدس التي يقطنها اليهود المتشددون. وقامت ناشطة بالجلوس في المقعد الامامي للحافلة في محاولة لكسر العرف المتبع بجلوس النساء في الخلف. وكانت فئة متشددة قد حاولت فرض قانون لفصل النساء عن الرجال في الاماكن العامة لكن هذه المساعي باءت بالفشل.