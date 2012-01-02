قامت مجموعة من المتظاهرين بالاحتجاج على جلوس النساء في المقاعد الخلفية للحافلة في بعض احياء تل ابيب والقدس التي يقطنها اليهود المتشددون. وقامت ناشطة بالجلوس في المقعد الامامي للحافلة في محاولة لكسر العرف المتبع بجلوس النساء في الخلف. وكانت فئة متشددة قد حاولت فرض قانون لفصل النساء عن الرجال في الاماكن العامة لكن هذه المساعي باءت بالفشل.
اسرائيل: الفصل بين الجنسين في الحافلة
- 2 يناير/ كانون الثاني 2012
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو