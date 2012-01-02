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اسرائيل: الفصل بين الجنسين في الحافلة

  • 2 يناير/ كانون الثاني 2012

قامت مجموعة من المتظاهرين بالاحتجاج على جلوس النساء في المقاعد الخلفية للحافلة في بعض احياء تل ابيب والقدس التي يقطنها اليهود المتشددون. وقامت ناشطة بالجلوس في المقعد الامامي للحافلة في محاولة لكسر العرف المتبع بجلوس النساء في الخلف. وكانت فئة متشددة قد حاولت فرض قانون لفصل النساء عن الرجال في الاماكن العامة لكن هذه المساعي باءت بالفشل.