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الكنيسة القبطية تدعو الاخوان المسلمين الى قداس الجمعة

  • 6 يناير/ كانون الثاني 2012

في مقابله مع بي بي سي اكد الانبا باسانتي اسقف حلوان والمعصرة، ان الكنيسة القبطية في مصر ارسلت الى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دعوة لحضور قداس عيد الميلاد مساء اليوم الجمعة.