الكنيسة القبطية تدعو الاخوان المسلمين الى قداس الجمعة

في مقابله مع بي بي سي اكد الانبا باسانتي اسقف حلوان والمعصرة، ان الكنيسة القبطية في مصر ارسلت الى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دعوة لحضور قداس عيد الميلاد مساء اليوم الجمعة.