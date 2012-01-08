أفغانية تطالب بسجن زوجها بعد ان عذبها

تحظى مسألة العنف الجسدي و النفسي ضد النساء في أفغانستان باهتمام واسع، حيث قامت احدى ضحاياه في كابول وتدعى سهر جول برفع دعوى قضائية ضد زوجها ووالدته لقيامهما بتعذيبها لمدة ستة أشهر.