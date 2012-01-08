تحظى مسألة العنف الجسدي و النفسي ضد النساء في أفغانستان باهتمام واسع، حيث قامت احدى ضحاياه في كابول وتدعى سهر جول برفع دعوى قضائية ضد زوجها ووالدته لقيامهما بتعذيبها لمدة ستة أشهر.
أفغانية تطالب بسجن زوجها بعد ان عذبها
- 8 يناير/ كانون الثاني 2012
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