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الشباب الياباني غير مهتم بالعلاقات العاطفية

  • 11 يناير/ كانون الثاني 2012

بينت دراسة يابانية ان احد اسباب اختلال التركيبة السكانية في المجتمع الياباني هو عزوف الشباب عن العلاقات العاطفية بين الجنسين ما ينذر بتفاقم مشكلة تقلص عدد اليابانيين.