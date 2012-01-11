الشباب الياباني غير مهتم بالعلاقات العاطفية

بينت دراسة يابانية ان احد اسباب اختلال التركيبة السكانية في المجتمع الياباني هو عزوف الشباب عن العلاقات العاطفية بين الجنسين ما ينذر بتفاقم مشكلة تقلص عدد اليابانيين.