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عالم الفن: بحيرة البجع في شوارع السويد

  • 13 يناير/ كانون الثاني 2012

بحيرة البجع في شوارع السويد، وفن البحار والمحيطات وتماثيل القديسيين من أسبانيا وغيرهم من أخبار الفن.