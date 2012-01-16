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تشاد: ألاف اللاجئين السودانيين يعيشون وضعاً صعباً

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2012

يبدو أن الأزمة الإنسانية في دافور لم تعد من أولويات المجتمع الدولي كما كانت قبل عشر سنوات، لكن تداعياتها لازالت مستمرة بوجود عشرات الآلاف من اللاجئين في تشاد. وقد تم أخيرا طرد مبعوث الأمم المتحدة السابق الى السودان من تشاد بعد محاولته زيارة للاجئين هناك.