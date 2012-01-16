يبدو أن الأزمة الإنسانية في دافور لم تعد من أولويات المجتمع الدولي كما كانت قبل عشر سنوات، لكن تداعياتها لازالت مستمرة بوجود عشرات الآلاف من اللاجئين في تشاد. وقد تم أخيرا طرد مبعوث الأمم المتحدة السابق الى السودان من تشاد بعد محاولته زيارة للاجئين هناك.
تشاد: ألاف اللاجئين السودانيين يعيشون وضعاً صعباً
- 16 يناير/ كانون الثاني 2012
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