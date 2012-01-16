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زوج من حيوان الباندا يغادر الصين الى فرنسا

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2012

تقلع طائرة خاصة من" تشغدو" غربي الصين الى العاصمة الفرنسية باريس تقل زوجا من حيوان" الباندا" في اطار برنامج عالمي يهدف للحفاظ على هذا الحيوان و حمايته من خطر الانقراض.