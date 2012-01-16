زوج من حيوان الباندا يغادر الصين الى فرنسا

تقلع طائرة خاصة من" تشغدو" غربي الصين الى العاصمة الفرنسية باريس تقل زوجا من حيوان" الباندا" في اطار برنامج عالمي يهدف للحفاظ على هذا الحيوان و حمايته من خطر الانقراض.