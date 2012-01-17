اعلنت الخارجية السورية رفضها القاطع لاقتراح قطر ارسال قوات عربية الى سوريا. ونقلت وكالة الانباء الرسمية سانا عن مسؤول بالخارجية ان بلاده تستغرب صدور تصريحات عن مسؤولين قطريين بهذا الشأن وتؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الدعوات التي من شأنها تأزيم الوضع وإجهاض فرص العمل العربي وتفتح الباب لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون السورية على حد تعبيره. من جانب اخر اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الاتهامات الفرنسية حول تزويد سوريا بالاسلحة لا تستند الى دليل ولا اساس لها.
دمشق ترفض بشكل قاطع اقتراح ارسال قوات عربية
- 17 يناير/ كانون الثاني 2012
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