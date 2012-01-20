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تشغيل اطفال في مزارع القطن ومصانع الالبسة بأجور زهيدة

  • 20 يناير/ كانون الثاني 2012

تم حث متاجر الملابس الكبرى في المملكة المتحدة على القيام بمزيد من الجهد من اجل ان توقف سلسلة مورديهم عمالة الاطفال. وقد توفرت لدى بي بي سي اثباتات بأن اطفالا في الهند يبلغ سن بعضهم عشر سنوات يعملون في ظل ظروف خطيرة وبأجور زهيدة.