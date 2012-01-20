تشغيل اطفال في مزارع القطن ومصانع الالبسة بأجور زهيدة

تم حث متاجر الملابس الكبرى في المملكة المتحدة على القيام بمزيد من الجهد من اجل ان توقف سلسلة مورديهم عمالة الاطفال. وقد توفرت لدى بي بي سي اثباتات بأن اطفالا في الهند يبلغ سن بعضهم عشر سنوات يعملون في ظل ظروف خطيرة وبأجور زهيدة.