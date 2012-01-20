يعاني الرسامون في الصومال من غياب صالات العرض، حيث لا يتمكن جلهم من تقديم أعملهم للجمهور بسبب الحرب. مراسلنا في الصومال علي حلني زار مرسم عائلة شِكْشِك في مقديشو الذي يديره شقيقان ورثا مهنة الرسم عن والدهما.
رسومات لفنانين صوماليين في مرسم شكشك في مقديشو
- 20 يناير/ كانون الثاني 2012
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