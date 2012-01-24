ملامح الثورة المضادة في مصر

فى كل الثورات المنتصرة .. هناك دائما ما يسمى بالثورة المضادة التي يقوم بها ويخطط لها عدد من اتباع النظام المخلوع والمستفيدين منه ، وأحيانا قد تحقق النجاح ؛ وقد تستمر أحيانا لفترات طويلة حتى تستتب الأوضاع وتحقق الثورة أهدافها . تقرير عطية نبيل من القاهرة يلقي الضوء على بعض ملامح ما يمكن أن يطلق عليها بالثورة المضادة في مصر ؛ وإلى أين وصلت بعد مرور عام على ثورة الخامس والعشرين من يناير .