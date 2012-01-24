يخضع القاضي الاسباني الشهير بالتيسار جارثون للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون العفو الذي صدر بعد حقبة الجنرال فرانكو. الاتهام جاء بعد قيام القاضي جارثون بالتحقيق فى اتهامات بانتهاك حقوق الانسان ابان حكم فرانكو.
محاكمة قاضي أسباني بتهمة انتهاك قانون العفو العام
- 24 يناير/ كانون الثاني 2012
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