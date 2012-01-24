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محاكمة قاضي أسباني بتهمة انتهاك قانون العفو العام

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2012

يخضع القاضي الاسباني الشهير بالتيسار جارثون للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون العفو الذي صدر بعد حقبة الجنرال فرانكو. الاتهام جاء بعد قيام القاضي جارثون بالتحقيق فى اتهامات بانتهاك حقوق الانسان ابان حكم فرانكو.