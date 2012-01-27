في يوم تعيش فيه مصر الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، ويخرج فيه مئات الآلاف من المواطنين إما للاحتفال أو للتأكيد على استمرار ثورتهم، هناك ملايين آخرين لم يتغير يومهم عن المعتاد، ولم يشاركوا في أي مظاهر احتفال أو تظاهر، من القاهرة حيث احتشد ميدان التحرير في قلب العاصمة بجماهير غفيرة، رصدت نانسي إبراهيم مظاهر الحياة خارجه وأعدت هذا التقرير.
القاهرة: تقرير يرصد الحياة خارج "ميدان التحرير"
- 27 يناير/ كانون الثاني 2012
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